Der Umsatz im fortgeführten Geschäft legte um 5,1 Prozent auf 1,58 Milliarden Franken zu, wie das neu auf den Transport von Wasser und anderen Flüssigkeiten fokussierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Bereinigt um den negativen Währungseffekt resultierte ein organisches Plus von 5,7 Prozent. Dabei hat sich das Wachstumstempo im zweiten Quartal gegenüber dem ersten beschleunigt.