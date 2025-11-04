Zukäufe sollen beim Wachstum mithelfen

Bis 2030 strebt GF insgesamt einen Umsatz von 4,2 bis 4,5 Milliarden Franken inklusive Akquisitionen sowie ein organisches Wachstum von 4 bis 6 Prozent pro Jahr an. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 4,78 Milliarden Franken. Allerdings fallen davon durch die Verkäufe der Sparten Maschinenbau und Casting Solutions rund 1,5 Milliarden weg. Der vergleichbare Umsatz aus dem fortgeführten Geschäft lag also im Bereich von 3,2 bis 3,3 Milliarden Franken.