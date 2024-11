In Georgien gewann eine Regierungspartei, die von den meisten EU-Ländern als zunehmend moskaufreundlich angesehen wird. In der Republik Moldau sprach sich in einem Referendum in diesem Monat nur eine knappe Mehrheit der Wähler für die Verankerung des Ziels eines EU-Beitritts in der Verfassung aus. Die prowestliche Präsidentin Maia Sandu muss sich einer Stichwahl stellen. «Das war ein Weckruf für uns», sagt Reinhold Lopatka, ein österreichischer EU-Abgeordneter, der als Wahlbeobachter im Einsatz war, über die Abstimmungen in beiden Ländern. Er sehe immer noch gute Chancen, dass Moldau auf seinem Weg in die EU vorankomme. «Bei Georgien bin ich mir nicht sicher.»