Proeuropäischer Protest

Die Absage der Regierung an EU-Beitrittsverhandlungen brachte in der Hauptstadt Tiflis sofort Tausende Demonstranten auf die Strasse. Sie blockierten abends in der Nähe des Parlaments die Hauptstrasse Rustaweli-Prospekt. Die proeuropäische Präsidentin Salome Surabischwili warf der Regierung einen «konstitutionellen Putsch» vor. «Heute ist das Ende eines Weges, der in Europa begonnen hat und nach Russland führt», sagte sie. Georgien werde seine Unabhängigkeit an Russland verlieren, warnte sie.