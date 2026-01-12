Der Verein Switzerland 2038 hat sein Dossier im Dezember 2025 beim Bund eingereicht. Bis Ende dieses Jahres muss auf Bundesebene die politische Weichenstellung von der Vernehmlassung über den Grundsatz- und Planungsbeschluss bis zur parlamentarischen Diskussion erfolgen. Ein sehr ambitionierter Zeitplan für den oftmals langwierigen politischen Prozess. «Wir müssen uns sputen», sagte Co-Präsidentin Ruth Wipfli Steinegger von Switzerland 2038. Denn das IOC plant, im zweiten Quartal 2027 an seinem Kongress über die Vergabe der Winterspiele 2038 zu entscheiden.