Bis Freitag konnten sich Parteien und Organisationen in einer Vernehmlassung zu den vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen der Signalisations- und der Lärmschutzverordnung äussern. Konkret will der Bundesrat festhalten, dass bei einer Temporeduktion auf verkehrsorientierten Strassen wie Hauptstrassen die Hierarchie des Strassennetzes gewährleistet bleiben muss. Mit einem Gutachten soll jeweils geprüft werden, ob diese Voraussetzung erfüllt ist und dass die Massnahme keinen unerwünschten Ausweichverkehr durch die Quartiere verursacht