Die Neuwahl findet in einer politisch turbulenten Zeit statt. Pakistan steckt in einer schweren Wirtschaftskrise, zudem tobt in dem Land mit mehr als 240 Millionen Einwohnern seit Monaten ein Machtkampf zwischen der Regierung Sharifs und dem geschassten Premierminister Imran Khan. Der ehemalige Kricket-Star wurde vergangene Woche in einem Korruptionsverfahren zu drei Jahren Haft verurteilt und verhaftet. Beobachter sahen das Vorgehen gegen ihn als politisch motiviert an, da der beliebte Oppositionsführer auf einen Sieg bei der Neuwahl gehofft hatte./nal/DP/jha