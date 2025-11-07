«Mit der Erteilung der Baubewilligung missachtet der Kanton geltendes Recht. Deshalb gelangen wir an das Verwaltungsgericht», wird Rahel Marti, Co-Geschäftsleiterin der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, in der Mitteilung zitiert. Die Bauherrschaft solle zuerst, wie gesetzlich vorgeschrieben, das Projekt und den Umweltverträglichkeitsbericht für alle Anlagenteile vervollständigen. Erst dann könnten die Gesuche neu beurteilt und koordiniert geprüft werden.