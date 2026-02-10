Deutsche wollen keinerlei Mehrbelastung

Die Änderungen des Betriebsreglements sorgen jedoch nicht nur am Zürichsee, sondern sogar bis zum Bodensee für Unmut: Die Landräte der drei deutschen Landkreise Konstanz, Waldshut und Schwarzwald-Baar, die an der Grenze zur Schweiz liegen, haben vor einigen Tagen Widerstand angekündigt. Sie stören sich nicht an den Südstarts, sondern an den geplanten Änderungen am Ostkonzept, von denen ihre Gebiete betroffen wären.