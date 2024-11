Das Parlament sagte am Montag mit 111 zu 66 Stimmen in zweiter Lesung Ja zum zweiten Teil der «Steuervorlage 2017». Diese Vorlage enthält eine Gewinnsteuersenkung für Unternehmen von 7 auf 6 Prozent. Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) will damit Unternehmen vor einem Abwandern in günstigere Kantone abhalten.