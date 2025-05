WEITERBILDUNG: Der Schweizerische Verband für Weiterbildung (SVEB) tritt mit Partnern gegen Sparvorschläge bei der Weiterbildung im Entlastungspaket an. In einem offenen Brief an den Bundesrat mahnt die Allianz, der vorgeschlagene Abbau von Investitionen in die Weiterbildung sei aus volkswirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht hochproblematisch - zumal in der vom Parlament genehmigten BFI-Botschaft für die Jahre 2025 bis 2028 Weiterbildung strategische Priorität erhalten habe. Technologische Neuerungen, aber auch der Mangel an Fachkräften, erhöhten den Bedarf nach Weiterbildung. Die Allianz kritisiert aber auch die Streichung von Bundesmitteln für die Förderung der Grundkompetenzen - Lesen, Schreiben und Mathematik im Alltag. Die Kantone gewährleisteten dieses Angebot nicht allein, gibt sie zu bedenken.