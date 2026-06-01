Nach dem geplatzten umstrittenen Asyl-Deal mit Grossbritannien ist Ruanda mit seinen Schadenersatzforderungen von mehr als 100 Millionen Euro vor dem Ständigen Schiedsgericht in Den Haag gescheitert. Das Gericht wies die Forderungen zurück. Ruanda hatte rund 100 Millionen Pfund (etwa 115 Millionen Euro) von der britischen Regierung gefordert, nach dem diese den Asyl-Vertrag gekündigt hatte.