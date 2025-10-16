Ford Credit hat in der Zeit von 2006 bis 2014 mit anderen Firmen Informationen zu Zinssätzen, Restwerten und Gebühren zum Automobilleasing ausgetauscht. Man einigte sich zudem bezüglich der Mehrwertsteuer-Rückerstattung auf ein gemeinsames Vorgehen und eine einheitlich festgesetzte Gebühr. Dies geht aus einem am Donnerstag publizierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hervor.