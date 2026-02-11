Streit trifft Autoindustrie

Nexperia hat seinen europäischen Sitz in Nimwegen und produziert Halbleiter, die vor allem für die Autoindustrie wichtig sind. Im vergangenen Jahr gab es Berichte, dass der chinesische Eigentümer vom Mutterunternehmen Wingtech technologisches Wissen und Produktionskapazitäten nach China verlagern wollte. Daraufhin hatte zunächst das niederländische Wirtschaftsministerium in die Führung des Unternehmens eingegriffen. Diese Massnahme wurde inzwischen ausgesetzt.