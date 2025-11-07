Das OLG teilt die Auffassung aus der Vorinstanz und sieht für eine Berufung keine Erfolgsaussichten. Diese sind aber Voraussetzung für Prozesskostenhilfe. Nach Auskunft des OLG hat der Berufungskläger jetzt noch zwei Wochen Zeit, einen Antrag auf Wiedereinsetzung des Verfahrens zu stellen. Dann müsste er die Berufung aber aus eigener Tasche zahlen.