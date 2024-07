Bereits im April hatte die thailändische Central Group die Übernahme der Luxuskaufhaus-Immobilie KaDeWe in Berlin bekanntgegeben. Auch der Geschäftsbetrieb der Kaufhäuser KaDeWe, Oberpollinger (München) und Alsterhaus (Hamburg) geht an die thailändische Gruppe. Aus dem Portfolio der Signa Prime steht unter anderem noch das Elbtower-Projekt in Hamburg zum Verkauf, das 245 Meter hoch gebaut werden soll.