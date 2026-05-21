Kritiker sehen grossen Erfolg für Naturschutz

Der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes Niedersachsen, Holger Buschmann, sprach in einer Mitteilung von einem grossen Erfolg für den Natur- und Vogelschutz in Niedersachsen: «Das Oberverwaltungsgericht hat verhindert, dass im Voslapper Groden Nord Fakten geschaffen werden, bevor die Rechtmässigkeit des Bebauungsplans geprüft ist.» Ein europäisches Vogelgebiet dürfe nicht trockengelegt, gerodet und entwertet werden, während es noch offen sei, ob dieser massive Eingriff überhaupt zulässig sei. Auch Vertreter von DUH und dem BUND Niedersachsen begrüssten die Entscheidung./eks/DP/stk