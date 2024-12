Im Juni hatten die Tesla-Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens jedoch erneut dem Paket zugestimmt und den Fall zur erneuten Überprüfung an das Gericht in Delaware zurückverwiesen - das jetzt jedoch bei seiner Meinung blieb. «Es gab zweifellos eine Reihe gesunder Beträge, die der Vorstand hätte beschliessen können», schrieb Richterin McCormick in ihrer Entscheidung. «Stattdessen kapitulierte der Vorstand vor den Bedingungen von Musk.» In ihrem Urteil verwahrte sich die Juristin zudem gegen die Vorstellung, dass eine Aktionärsabstimmung eingesetzt werden kann, um jede Art von Gerichtsurteil umzukehren, egal wie endgültig es ist.