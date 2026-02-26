Mehrere grosse Fluggesellschaften sind mit ihren Klagen gegen millionenschwere EU-Kartellstrafen vor dem höchsten Gericht der Europäischen Union gescheitert. Damit haben die Geldbussen von insgesamt rund 776 Millionen Euro bis auf eine Ausnahme Bestand, die die Europäische Kommission wegen unerlaubter Preisabsprachen verhängt hatte. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg (EuGH) wies nahezu alle Rechtsmittel der 13 Airlines gegen ein vorheriges Urteil des EU-Gerichts zurück.