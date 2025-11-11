Ein äusserst katastrophenarmer Sommer hat dem Rückversicherer Munich Re einen Gewinnsprung verschafft. Im dritten Quartal verdiente der Dax-Konzern rund zwei Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in München mitteilte. Zugleich übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand weiterhin einen Gewinn von rund sechs Milliarden Euro an, obwohl nach neun Monaten schon fast 5,2 Milliarden Gewinn zu Buche stehen.