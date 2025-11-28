Für den einmaligen Beitrag von 79 Euro erhielten Kunden einmal im Monat besondere Ticket-Angebote, kostenlos reservierte Sitzplätze und eine Reiseversicherung für den gebuchten Flug. Nach Ryanair-Angaben konnte sich daraus eine Ersparnis von bis zu 405 Euro pro Jahr ergeben. Bereits nach drei Flügen ergebe sich eine Ersparnis. Die bestehenden Abos werden bis zum Ende ihrer Laufzeit bedient./ceb/DP/stk