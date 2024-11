Die geringere Ausgabenfreude hat vor allem mit den steigenden Fixkosten zu tun. Dieser «Störfaktor» wurde von fast einem Drittel der Befragten zur Begründung für das getrübte Konsumverhalten an den Aktionstagen genannt. Ausserdem gab fast die Hälfte der Befragten an, zurzeit nichts zu benötigen, wie der am Dienstag veröffentlichten Umfrage zu entnehmen ist.