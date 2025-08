Die US-Zollpolitik hat bislang noch keine so grossen direkten negativen Auswirkungen auf den Dax -Konzern wie befürchtet. Sie schürt jedoch die Unsicherheiten bei den Kunden, insbesondere in der Automobilindustrie - und bremst das Bestellverhalten. Am Markt kam dies gut an: Die Aktie legte am frühen Morgen um fast vier Prozent zu. Infineon zeigte sich in diesem Umfeld im dritten Geschäftsquartal jedoch solide und steigerte Umsatz und Ergebnis im Vergleich zu den drei Monaten zuvor.