Starkes Vorjahresplus

Im Vergleich zum April 2023 zog der Handelsumsatz an der SIX hingegen klar an: Insgesamt erhöhte sich das umgesetzte Volumen um über 18 Prozent, wobei das wichtigste Segment Aktien (+10,9 Prozent) am wenigsten zulegte. Derweil stieg etwa der Wert der gehandelten Obligationen (+44,0 Prozent) markant an, was sich mit den im Zusammenhang mit den Zinserhöhungen wieder gestiegenen Renditen erklären lässt.