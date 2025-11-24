Aktionäre jedenfalls feierten die aktuellen Daten schon einmal. Die Bayer-Papiere kletterten kurz nach dem Handelsstart am Montag mit einem Plus von acht Prozent auf 29,81 Euro an die Spitze des deutschen Leitindex Dax. Zuletzt lag das Plus bei knapp 11,5 Prozent. Über 30 Euro winkt den Papieren ein Ausbruch über den jüngsten Widerstand. Die Kurserholung nach jahrelanger Talfahrt wegen der milliardenteuren Glyphosat- und PCB-Rechtsstreitigkeiten in den USA könnte dann nochmals Fahrt aufnehmen. Zum Vergleich: Noch im April war der Kurs mit weniger als 18,40 Euro auf ein Tief seit 2003 gefallen - das war ein Kurseinbruch um rund 90 Prozent seit dem Rekordhoch 2015./mis/err/stk