Die meisten Opfer kamen aus Deutschland und Spanien. Zu den Opfern zählten 72 Deutsche, unter ihnen 16 Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrerinnen aus dem nordrhein-westfälischen Haltern am See. Sie waren nach einem Aufenthalt an ihrer spanischen Partnerschule auf dem Rückflug nach Düsseldorf. Auch die Opernsängerin Maria Radner, ihr Partner Sascha Schenk und ihr 18 Monat alter Sohn Felix kamen bei dem Absturz ums Leben. An der Gedenkstätte in Le Vernet stehen ihr Foto und ein kleines Holzkreuz mit ihren Namen.