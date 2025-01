Auch Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, forderte wirtschaftliche Reformen nach der Bundestagswahl. «Deutschland braucht einen Neustart in der Wirtschaftspolitik», betonte er. Die Unternehmen in Deutschland und ihre Mitarbeiter bräuchten wieder gute Rahmenbedingungen, damit sie hierzulande weiter ihre Steuern und Löhne zahlten. «Ansonsten wandern viele in Richtung Osteuropa oder in die USA ab»./maa/DP/he