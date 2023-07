Das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin sprach von einer Stabilisierung. Trotz der eingetrübten Stimmung in den Unternehmen deute die jüngste Stabilisierung der Nachfrage auf eine - wenn auch zunächst moderate - Erholung der Industriekonjunktur in den kommenden Monaten hin. Am Donnerstag hatten Auftragszahlen aus der Industrie positiv überrascht und auf etwas bessere Produktionszahlen hoffen lassen.