Beim Luxuskonzern Hermes haben sich die Geschäfte nach einem schwachen Jahresstart zuletzt belebt. An der Börse brach der Kurs am Mittwoch dennoch ein, denn das wichtige Ledergeschäft lief im zweiten Quartal schlechter als am Markt gedacht. Am späten Vormittag brachten Aussagen des Managements dann den Kurs auf ein Tief seit mehr als drei Jahren Finanzchef Eric Du Halgouet erklärte in einer Investorenkonferenz, dass er im kommenden Jahr mit geringeren Preissteigerungen als 2026 rechnet.