Die in der Region Asien-Pazifik tätigen deutschen Unternehmen sind nach Darstellung der Aussenhandelskammern (AHK) mehrheitlich optimistisch für 2024. «Der asiatisch-pazifische Raum ist eine der wenigen Regionen der Welt, in denen die Unternehmen überwiegend positive wirtschaftliche Erwartungen haben», heisst es in dem am Montag von den AHK in Singapur vorgelegten Bericht.

15.01.2024 16:28