Der Ticketvermarkter CTS Eventim hat dank mehrerer Grossveranstaltungen und einer stärkeren Nachfrage nach Tickets in den ersten neun Monaten 2023 Umsatz und operativen Gewinn kräftig gesteigert. Für das dritte Quartal fällt der Zuwachs aber deutlich geringer aus. Dem Unternehmen kam zudem eine Sonderzahlung zugute. An der Börse kam die Zahlenvorlage nicht gut an: Im frühen Handel am Donnerstag fiel die Aktie um rund drei Prozent. JPMorgan-Analystin Karin So monierte, dass der Ausblick für das laufende Jahr trotz solider Zahlen nicht erhöht wurde.

16.11.2023 10:28