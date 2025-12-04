Nach anfänglichen Kursverlusten ging es für das Papier zeitweise um gut vier Prozent in die Gewinnzone auf 123,50 Euro. Damit liess die Aktie ihre bisherige Höchstmarke von 122,30 Euro aus dem Oktober hinter sich. Zuletzt lag ihr Kurs noch mit knapp drei Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier fast 60 Prozent an Wert gewonnen. Insgesamt ist Aurubis an der Börse damit rund 5,5 Milliarden Euro wert.