Das Barometer für das Geschäftsklima legte um 0,1 Zähler auf 99,3 Punkte zu, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem kräftigeren Anstieg auf 99,9 Punkte gerechnet. Die Zuversicht in der Industrie nahm spürbar ab, während sie bei den Dienstleistern und im Einzelhandel jeweils zulegte. In der Baubranche blieb sie unverändert. Die Stimmung bei den Verbrauchern hellte sich auf, bleibt aber dennoch im negativen Bereich.