Der Nahostkonflikt hat den Ölpreis massiv in die ​Höhe getrieben und eine Entspannung zeichnet ​sich derzeit kaum ab. Die ​teure Energie schürt Sorgen, dass die Inflation ‌wieder deutlich zulegt, was erste Zahlen aus deutschen Bundesländern bestätigen. Die Daten der EU-Kommission ​zeigen, ​dass das Barometer für ⁠die Inflationserwartungen der Verbraucher ​deutlich auf 43,4 Punkte ⁠gestiegen ist, nach 26,2 Zählern ‌im Februar. Auch der Teilindikator der Erwartungen für die Erzeugerpreise kletterte spürbar.