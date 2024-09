«Die Stimmung in der Chemischen Industrie trotzt dem allgemeinen Abwärtssog», sagt Ifo-Expertin Anna Wolf. «Der seit fast einem Jahr andauernde Rückgang der Energiepreise trägt zur wirtschaftlichen Stabilisierung in der Chemie bei.» Breite Zuversicht herrscht in der Branche aber bei weitem nicht. So klagten 40,1 Prozent der Unternehmen über rückläufige Auftragsbestände. Allerdings lagen zumindest die Exporterwartungen leicht im positiven Bereich./ruc/DP/zb