Der KOF-Geschäftslageindikator habe wieder den Stand vom Juli erreicht, also von vor der Erhöhung der US-Zölle auf Schweizer Importe, teilte das KOF Institut der ETH Zürich am Mittwoch in einem Communiqué mit. Damit geht es nach dem Taucher im August, als Trump seine Strafzölle für Schweizer Importe auf 39 Prozent erhöht hatte, weiter aufwärts. Bereits im September hatte es einen Trend nach oben gegeben.