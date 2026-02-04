Der KOF-Geschäftslageindikator notiere deutlich über dem Niveau als zu Jahresbeginn 2025, teilte das KOF Institut am Mittwoch in einem Communiqué mit. Auch bei der Erwartungshaltung sei es aufwärts gegangen.
Alles in allem sei die positive Entwicklungstendenz im Januar recht breit in der Schweizer Wirtschaft spürbar, hiess es weiter. Getragen wurde der Anstieg aber vor allem durch die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe, wo sich die Lage markant verbessert habe.
Dieser Sektor steht jedoch nicht allein mit seiner positiven Entwicklung da: Auch in den Bereichen Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Grosshandel, Gastgewerbe und Baugewerbe sei der Geschäftslageindikator gestiegen. Angesichts der günstigeren Geschäftserwartungen planen die Unternehmen laut den Angaben nun auch vermehrt, zusätzliches Personal zu rekrutieren.
In die Ergebnisse der KOF Konjunkturumfragen vom Januar 2026 sind die Antworten von etwa 4500 Unternehmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe und den wichtigsten Dienstleistungsbereichen eingeflossen.
rw/to
(AWP)