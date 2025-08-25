In 48 Prozent der Fälle erhielten Personen für ihr Ehrenamt keine finanzielle Entschädigung. In 33 Prozent der Fälle würden die Spesen gedeckt. Die restlichen 19 Prozent hätten eine finanzielle Entschädigung erhalten, die über die Spesenentschädigung hinausgehe. Männer (18,80 Franken) würden dabei durchschnittlich knapp fünf Franken mehr pro Stunde erhalten als Frauen (13,90 Franken).