Die Strasse von Hormus zwischen Iran und Oman ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölhandel. Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte Teheran die Meerenge durch Drohungen und Beschuss von Tankern und Frachtschiffen faktisch blockiert, was die Preise für Energie in die Höhe trieb. Der Schiffsverkehr kam weitgehend zum Erliegen, nur wenige Schiffe passierten die Meerenge - auch nach Beginn der Waffenruhe. Nach übereinstimmenden Berichten, unter anderem des Fachmediums «Lloyd's List», hat der Iran dort eine Art Mautstellen-System eingeführt.