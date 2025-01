Die am Freitag auf mittlerer Ebene begonnene neue Verhandlungsrunde zur Situation in Gaza unter Vermittlung Katars, Ägyptens und der USA laufe auf «Hochtouren», schrieb «Ynet». Am Samstag hatte die Veröffentlichung eines weiteren Geisel-Videos durch die Hamas den Druck auf die israelische Regierung nochmals erhöht. Einmal mehr gingen Tausende Israelis auf die Strasse, um einen Deal zur Freilassung aller Geiseln und Beendigung des Kriegs zu fordern. «Ynet» schrieb, Barnea werde voraussichtlich am Montag zu den Gesprächen dazustossen. Ein ungenannter palästinensischer Funktionär habe von einem «entscheidenden Tag» gesprochen.