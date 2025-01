Nicht betroffen ist laut Northvolt das Projekt in Schleswig-Holstein. «Die Bauarbeiten für die Batteriezellfabrik bei Heide laufen und schreiten voran», sagte ein Sprecher am Vormittag. Für das erste Produktionsgebäude würden derzeit 6.500 weitere Pfähle gesetzt. «Die Erdarbeiten in der aktuellen Bauphase sind weitestgehend abgeschlossen, die Baustrassen hergestellt und der Sichtschutzwall errichtet.» In der zweiten Jahreshälfte 2027 solle die erste Zellmontage starten, danach der Fabrikhochlauf./akl/DP/mis