Angesichts der milliardenschweren Belastungen durch den Strategieschwenk, wieder verstärkt Verbrenner zu bauen, geht die Porsche-Führung in diesem Jahr von deutlich weniger Gewinn aus. Die Kosten für den Unternehmensumbau summieren sich auf 3,1 Milliarden Euro, wie Porsche Mitte September mitteilte. In diesem Jahr wurden bereits mehrere Vorstandsposten neu besetzt - auch über einen möglichen Abgang von Porsche-Chef Oliver Blume wird spekuliert.