Von den beiden Konfliktparteien nimmt bislang nur die RSF-Miliz an den Treffen vor Ort in der Schweiz teil, nicht jedoch die sudanesische Armee. «Wir arbeiten am Telefon», erklärte Perriello am Freitag. Zwar sei es einfacher, die Verhandlungen persönlich zu führen. «Von der Weigerung, zu erscheinen, werden wir aber nicht aufgehalten», betonte der US-Sondergesandte im Sudan, der die Gespräche leitet.