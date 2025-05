USA wollen Export ankurbeln

Trumps Handelsminister Howard Lutnick gab sich am Sonntag ebenfalls «optimistisch» mit Blick auf die Gespräche mit den Vertretern aus China - wurde aber nicht konkreter. Die hohen Zölle auf Importe aus China würden natürlich dazu führen, dass die Einfuhren zurückgingen, sagte er. Aber das sei nur ein erster Schritt in den Verhandlungen. «Die Zollpolitik des Präsidenten ist es, alle Märkte in der Welt zu öffnen, die für uns verschlossen waren», so Lutnick im US-Fernsehen. Ziel sei, dass die Amerikaner mehr exportierten.