Die libanesische Regierung will eine Waffenruhe und einen Abzug der israelischen Truppen aus dem Süden des Libanons erreichen. Seit Beginn des jüngsten Iran-Kriegs war auch der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah wieder aufgeflammt. Die libanesische Führung hatte sich 2024 zu einer Entwaffnung der Hisbollah verpflichtet. Dies ist aber bislang nicht gelungen, auch weil die libanesische Armee als deutlich unterlegen gegenüber der mächtigen Schiitenmiliz gilt.