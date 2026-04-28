Ein kompliziertes Dreieck: Ukraine, Israel und Russland

Israels Beziehungen zu Russland sind überwiegend pragmatisch, vor allem im Kontext der russischen Präsenz in Nahost. Für Spannungen sorgt jedoch Moskaus Nähe zu Israels Erzfeind Iran und dessen Verbündeten. Das Verhältnis zwischen der Ukraine und Israel ist eher kühl. Israel hätte der Ukraine mit seinen Waffen und seiner Kampferfahrung in der frühen Phase des Kriegs helfen können, hielt sich aber aus Rücksicht auf Moskau zurück. Zuletzt hat die Ukraine ihre Drohnenkriegserfahrung als Trumpf genutzt, um engere Bündnisse mit den arabischen Staaten in Nahost und am Persischen Golf zu schliessen.