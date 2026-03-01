Etwa in den Vereinigten Arabischen Emiraten: An den beiden grossen Flughäfen von Dubai - am internationalen Flughafen DXB und am Al Maktoum Airport (DWC) - wurde der Flugverkehr bis auf weiteres ausgesetzt. Die Stimmung unter den Reisenden war einem Medienbericht zufolge angespannt. «Am Dubai International Airport herrscht das blanke Chaos», zitierte die «Bild» einen deutschen Urlauber. «Tausende Menschen versuchen, das Terminal zu verlassen. Es gibt keine Ausgänge, die Züge zwischen den Terminals sind defekt. Es gibt keine Ansagen, kein Personal.»