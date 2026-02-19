Risiko «nicht mit Sicherheitsstandards vereinbar»

Die Astronauten Suni Williams und Barry Wilmore waren Anfang Juni 2024 mit dem Boeing -Raumschiff «Starliner» zur ISS gekommen und sollten eigentlich nur rund eine Woche dort bleiben. Aufgrund technischer Probleme mit ihrem Raumschiff entschied die Nasa aus Sicherheitsgründen jedoch, sie mit einem anderen Raumschiff und erst rund neun Monate später wieder zur Erde zurückkehren zu lassen.