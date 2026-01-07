Flüge über Saudi-Arabien statt Emirate

Die regulären Flüge von und nach Sokotra waren wegen der militärischen Auseinandersetzungen eingestellt worden. Diese gehen eigentlich ausschliesslich über die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) - und nicht wie der Evakuierungsflug über Saudi-Arabien. Ob auch wieder Flüge zwischen Sokotra und den Emiraten in Planung sind, war zunächst unklar.