«Die derzeitige Korrekturbewegung kann als gesunde Konsolidierung auf weiterhin hohem Terrain interpretiert werden», kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. «Es stellt sich nun die Frage, ob trotz fulminanter Kurshöhen neue Käufer vor die Seitenlinie treten und den Kurs nach oben treiben.» Emden bewertet die Aussichten für die weitere Kursentwicklung günstig: «Dass Gewinnmitnahmen im grösseren Stil weiterhin ausbleiben, spricht für eine anhaltende Kaufbereitschaft und Zuversicht der Anleger.»